Afrique: CAN 2017 / Fajr - « On a les capacités pour remporter le titre »

Les Lions de l'Atlas auront pour adversaire, lors de la phase de poule de la CAN 2017, la Côte d'Ivoire, la RD Congo et le Togo. Un groupe jugé équilibré par les uns et difficile pour les autres. Hervé Renard et ses hommes auront fort à faire face aux Eléphants, les Léopards et les Eperviers. Mais pour Fayçal Fajr, les Lions ont les moyens de s'en sortir dans ce groupe.

« J'ai confiance dans l'équipe du Maroc. On a les capacités pour remporter le titre. On va au Gabon pour aller le plus loin possible, certes, mais on veut surtout remporter ce titre. Toutes les équipes qualifiées y vont pour gagner. Je pense qu'on a les chances de réaliser cet objectif, vu l'effectif et le staff technique qu'on a. Je suis très confiant pour cette Coupe d'Afrique », a confié le milieu de terrain marocain du Deportivo La Corogne au journal Le Matin.

Pour le natif de Rouen, il n y a pas de favori dans cette CAN 2017. « Je n'aime pas trop donner de favori. Personne n'avait donné la Zambie favorite il y a quelques années. Il n'y a pas d'équipe favorite en Afrique. C'est l'équipe qui sera prête à 100% qui remportera le titre. Certes, il y a des équipes données favorites par les médias, comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, en se référant à leurs résultats actuels. Ces équipes ne sont en aucune façon au-dessus de l'équipe du Maroc. Je préfère que le Maroc ne soit pas donné favori et qu'à la fin il remporte le titre. »

Vu le potentiel et le vivier de talent que compte le Royaume chérifien, le Maroc voudrait mettre fin à un calvaire qui se poursuit depuis plusieurs années, à savoir l'élimination au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations (2006, 2008, 2012, 2013). La dernière fois que le Maroc a franchi le 2ème tour, c'est en 2004 (finaliste contre la Tunisie). Une nouvelle ère commence, une nouvelle génération est apparue dans cette équipe.