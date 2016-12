Sénégal: Excision - Légère hausse du taux de prévalence à 14,6%

Mauvaise nouvelle pour Diafra Sakho. L'attaquant de West ham ne pourra pas disputer la CAN 2017. C'est ce qu'a… Plus »

D'après elle, des résultats montrent qu'environ 6.176 communautés on déclaré avoir abandonné les mutilations génitales féminines. Et, la proportion des femmes ayant au moins une fille excisée selon le milieu de résidence est passée de 20 à 9,5%.

Elle estime qu"'il y a une tendance réelle vers l'abandon progressif de l'excision". Mais aujourd'hui, "il est plus que jamais nécessaire de renforcer les acquis et de développer les stratégies en vue d'emmener les communautés à renoncer à cette pratique et à accroître l'engagement du gouvernement en faveur de l'abandon de l'excision".

