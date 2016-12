Sénégal: Macky Sall salue la mémoire de Senghor

Mauvaise nouvelle pour Diafra Sakho. L'attaquant de West ham ne pourra pas disputer la CAN 2017. C'est ce qu'a… Plus »

Selon lui, la figure emblématique de Senghor "est l'expression la plus achevée de ce qui nous unit et nous rassemble ici, enracinés dans nos valeurs de culture et de civilisation, et ouverts aux souffles fécondants de l'extérieur".

"Chantre infatigable de la négritude, Senghor s'est éteint dans le Calvados, en terre normande, celle de son épouse, Colette. Né et enterré au Sénégal, Senghor, l'agrégé de grammaire, membre de l'Académie Française et de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer, aimait profondément la France, dont il fit rayonner passionnément la langue", a-t-il souligné.

"Hier (mardi), 20 décembre 2016, il y a quinze ans, jour pour jour, nous quittait Léopold Sédar Senghor, poète et Homme d'Etat émérite, premier président de la République du Sénégal", a rappelé Macky Sall dans son discours prononcé devant Abdou Diouf et François Hollande.

