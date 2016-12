Algérie: Alger - Un établissement public pour la gestion des espaces publics bientôt mis sur pied

Le programme de réhabilitation et d'embellissement des jardins et des parcs d'Alger centre concerne les jardins de "Sofia", "Port Said" et le jardin de la haute casbah appelé "Djninet Lyés Soustara", selon le maire.

Ces actions ne toucheront pas seulement les jardins et les parcs publics mais aussi un nombre de stades, d'écoles, de crèches et de salles de sport, a souligné le responsable.

L'embellissement et la réhabilitation de ces espaces ouverts contribueront sans nul doute à la structuration de la ville contemporaine et permettront à Alger centre de retrouver son visage d'antan, a relevé M. Bettache.

"Cet établissement s'occupera aussi de la gestion des ressources humaines destinées à l'entretien de ces espaces publics" ajoutant qu'à l'occasion de la réhabilitation des jardins et des parcs d'Alger centre, un nombre important de postes d'agents (jardiniers, agents de nettoyage, agents de sécurité etc.) vont être créer pour entretenir ces espaces publics.

Il a ajouté que plusieurs missions seront confiées à cet établissement public à l'instar du "recouvrement des loyers et tout ce qui est en relation avec la gestion des jardins et des parcs".

