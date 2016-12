Afrique: Coupe de la CAF 2017 - Les adversaires du MC Alger et de la JS Kabylie connus

La JS Saoura, second représentant algérien en Ligue des champions, entamera l'épreuve au tour préliminaire où elle sera opposée aux Nigérians de Rangers. Le match aller se jouera à domicile entre le 10 et le 12 février 2017 avant de se déplacer au Nigeria pour jouer le retour entre le 17 et le 19 février.

L'USMA, finaliste de l'épreuve en 2015, se déplacera lors du match aller prévu entre le 10 et le 12 mars 2017 avant d'accueillir son adversaire lors du match retour qui aura lieu entre le 17 et le 19 mars 2017.

Douze (12) clubs sont exempts du tour préliminaire de cette compétition: Recreativo Libolo (Angola), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), Smouha (Egypte), AS Kaloum (Guinée), Djoliba (Mali), Onze Créateurs (Mali), Sanga Balende (RD Congo), Ahly Shandy (Soudan), Azam (Tanzanie), Club Africain (Tunisie), CS Sfaxien (Tunisie) et Zesco United (Zambie).

En cas d'un éventuel 16e de finale, le MCA jouera le match aller à domicile entre le 10 et le 12 mars 2017 avant le match retour en déplacement entre le 17 et le 19 mars 2017. La JSK, quant à elle, disputera la première manche en déplacement.

Les deux clubs algériens joueront le match aller en déplacement entre le 10 et le 12 février 2017 avant la manche retour fixée entre le 17 et le 19 février 2017.

Le Caire — Le MC Alger et la JS Kabylie, les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération de football 2017 seront opposés respectivement à Bechem United (Ghana) et Monrovia CB (Liberia) au tour préliminaire de l'épreuve prévu en février prochain, selon le tirage au sort effectué mercredi au siège de la CAF au Caire.

