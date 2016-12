Algérie: Tizi-Ouzou - "Le combat du cœur" de Mohammed Rahal attire les foules

Ce n'est qu'après cette étape que le père de Sarah se rend à l'évidence et se rapproche des parents de Wassim pour demander pardon et permettre aux enfants de revenir et d'officialiser leur liaison.

Le tout a été abordé dans le cadre d'une histoire d'amour qui a lié Wassim, issu d'une famille aisée et instruite, à Sarah, une jeune étudiante dont le frère est toxicomane et le père alcoolique.

Le film qui traite essentiellement de conflit des générations et des nouvelles tendances qui envahissent la société algérienne, a ouvert des brèches sur certains phénomènes comme la toxicomanie, le suicide et l'immigration, a déclaré le réalisateur à l'issue de la projection.

