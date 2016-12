Afrique: Transferts rapides - Wizall compte investir le marché de transferts d'argent dans 16 pays d'Afrique

Le service de transferts d'argent Wizall, c'est une mission, un engagement, des offres adaptées et des innovations pour l'année à venir et celles d'après. Ses fondateurs l'ont rappelé , à Dakar, lors d'une conférence de presse.

Pour 2017 et 2018, Wizall compte ouvrir des bureaux au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger et au Togo. « Il s'agit dans les trois années à venir d'être présent dans seize pays d'Afrique, à commencer par la zone de l'Union monétaire ouest-africaine », ont déclaré les fondateurs de WIzall, MM. Ken Kakena et Sébatien Vetter.

En seulement une année d'existence, le service de transferts d'argent, la start-up sénégalaise compte déjà plus de 1 000 utilisateurs pour un total de plus de 80 000 transactions. Elle compte au Sénégal plus de 5 000 points de vente, dont certains actifs sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Pour se différencier des autres services de ce genre, Wizall a incorporé dans sa panoplie d'offres, l'envoi et la réception de bons d'achat. « Cette nouveauté, qui constitue la valeur ajoutée de notre groupe est rendu possible par des partenariats que nous avons noué avec une station service, un supermarché, une librairie, etc. », a confié M. Vetter, lors d'une conférence de presse, cet après-midi, à Dakar. Le volet médical n'est pas en reste, puisqu'un bon d'achat pour une ordonnance, par exemple, est également pris en compte dans les offres de Wizall.

Pour M. Kakena, « la mission de Wizall, c'est de faciliter les transferts entre les Africains de la diaspora avec un engagement de diminution des frais. » Une aubaine puisque les frais de transfert pour le continent sont les plus chers au monde. Avec un réseau dense de marchands de proximité, en plus de la possibilité de transfert de bons d'achat et de la sécurité y afférente, Wizall compte, dans les années à venir, figurer parmi les meilleurs services de ce genre, qui offre un rapport qualité-prix certain.