Ile Maurice: Cancer Unit de Candos - l'appareil de radiothérapie constamment en panne

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Selon nos recoupements d'informations, il y a quatre types d'appareils de radiothérapie à l'hôpital de Candos. Le Linear Accelerator, utilisé pour traiter les cancers de la peau, serait, quant à lui, vieux de plus de 20 ans et requiert un service d'entretien constant.

Idem pour la mère de notre interlocutrice. Après deux renvois, mère et fille se seraient rendues à l'hôpital mardi. Toutefois, en arrivant, le personnel leur aurait fait comprendre qu'il y a une panne d'électricité et qu'il faudra revenir le lendemain. Ce matin, avant de se rendre sur place, la mère de notre interlocutrice a préféré appeler pour s'assurer que l'appareil de radiothérapie fonctionne. Mais il s'avère qu'il est de nouveau en panne.

«Ça fait plus d'un mois que ma maman aurait dû commencer son traitement, mais son rendez-vous a été renvoyé à deux reprises parce que l'appareil ne marchait pas», explique une habitante de Beau-Bassin. Comme elle, ils sont nombreux à faire l'aller-retour à la Cancer Unit de l'hôpital de Candos. Un autre patient est lui, entré dans l'appareil, mardi 20 décembre, avant qu'on lui annonce ensuite qu'il n'y avait plus d'électricité.

