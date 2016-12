Ile Maurice: Décès suspect à Grand-Baie - La victime aurait-elle été abusée avant sa mort ?

Seewoosing Dayal, plus connu comme Ashish Dayal, se retrouve de nouveau sous les verrous. L'Anti-Drug and Smuggling Unit… Plus »

Il a expliqué aux enquêteurs qu'il se trouvait sur la plage de Grand-Baie en compagnie de Marie Madeline Charlot et d'un autre habitant de Péreybère, qui est actuellement recherché par la police. Ils avaient consommé des boissons alcoolisées. Cet habitant de The Vale a aussi avoué aux limiers de la Criminal Investigation Division de Grand-Baie avoir eu des relations sexuelles avec la victime. «Li ti anvi li osi.»

«On devait continuer à picoler sur le bateau et à avoir des relations sexuelles», a affirmé le suspect Bholah aux enquêteurs. Peu après, le skipper et Marie Madeline Charlot auraient décidé de quitter l'embarcation. Mais la victime aurait fait une chute et serait tombée à l'eau. «Mo pann koné ki pou fer. Monn abriti. Monn les li débat ek mwa, monn nazé ziska laplaz ek monn rant mo lakaz.»

