Ile Maurice: Fraude bancaire - Quatre ressortissants chinois trouvés coupables

Le couperet est tombé hier matin, ,en Cour intermédiaire pour Zhang Guiping, 48 ans, Lin Ruichun, 42 ans, Hu Xiaomao, 43 ans et Lin Xiao Yong, 49 ans.

Ces quatre ressortissants chinois ont été trouvés coupables de fraude bancaire. Le délit avait été commis en juillet 2015. Les accusés répondaient à pas moins de 21 charges, dont 17 de «unauthorised access to and interception of computer service,» deux charges de «unauthorised access to computer data,» et deux charges de «aiding and abetting in the commission of a crime». Ils avaient tous plaidé coupables face à l'acte d'accusation.

Trois des quatre fraudeurs avaient été interpellés par les officiers de la Cyber Crime Unit en juillet 2015. Le quatrième suspect sera arrêté peu après alors qu'il tentait de quitter le pays. Ces arrestations faisaient suite a une plainte déposée à la police par la Mauritius Commercial Bank (MCB).

Les quatre complices ont expliqué aux enquêteurs leur mode opératoire. Ils avaient installé des caméras, ainsi que des lecteurs de données sur les guichets automatiques de la banque pour lire les bandes magnétiques des cartes. Une fois les données confidentielles des clients collectées, les fraudeurs fabriquaient ensuite des cartes pour pouvoir effectuer des retraits. Cette fraude avait touché quelques 1 500 clients de la MCB.