Congo-Kinshasa: Fin du mandat de Kabila - La contestation s'essouffle au pays

Dix-neuf personnes ont été tuées par balles et quarante-cinq autres blessées lors des… Plus »

Près de 1 400 soldats sud-africains participent actuellement à la brigade d'intervention de l'ONU déployés dans l'est du pays et pourtant Pretoria est restée étonnamment silencieuse depuis le début de cette crise. Pas un mot sur le maintien ou non du président Kabila à la tête du pays, pas un mot sur le calendrier électoral ou sur la transition.

Le bilan officiel fait état de 22 morts et de 275 personnes arrêtées. Un bilan encore provisoire. Dans les quartiers contestataires de Kinshasa, les habitants parlaient - eux - de la peur de mourir, de la nécessité de manger et de l'espoir créé par les négociations qui se poursuivent sous l'égide de l'Eglise catholique.

Des négociations sont en cours entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide de l'Eglise catholique. Elle ne cache pas sa crainte de voir la situation de devenir incontrôlable et pourtant, comme les autorités s'en félicitent, l'explosion de violences annoncées n'a pas eu lieu.

