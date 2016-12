Sénégal: Macky Sall, membre associé de l'Académie des sciences d'outre mer

Mauvaise nouvelle pour Diafra Sakho. L'attaquant de West ham ne pourra pas disputer la CAN 2017. C'est ce qu'a… Plus »

"Pour un monde de fraternité humaine, il faut savoir respecter et aimer", a dit Macky Sall avant de recevoir une médaille et de procéder à la signature d'un livre d'or.

Il parlé du Plan Sénégal émergent (PSE) et ses grands projets de développement comme la nouvelle ville de Diamniadio et ses infrastructures dont l'Université Amadou Makhtar Mbow, le Train express régional (TER).

Le chef de l'Etat a également insisté sur l'Afrique des travailleurs, des artistes et des artisans, des éleveurs, des hommes de culture, celle des étudiants, des opérateurs économiques, etc.

Parlant du Sénégal, le présentateur a évoqué la diversité de ses paysages, de ses croyances, sa tradition démocratique, le respect de l'autre et le refus de la fatalité des régimes autoritaires et liberticides.

Le Sénégal et la France sont entrés ensemble dans l'histoire et depuis longtemps, a-t-il dit. "Votre présence ici est légitime et symbolise le destin partagé entre nos deux peuples et depuis si longtemps", a t-il ajouté.

Il a relevé "la pugnacité, la résistance et la ténacité, la droiture, l'honnêteté et le désir de transparence" du chef de l'Etat sénégalais.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président François Hollande et d'autres officiels sénégalais et français. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal.

