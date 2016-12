Sénégal: Ziguinchor - lancement officiel d'un projet de 9 milliards FCFA pour la gestion des ordures

Mauvaise nouvelle pour Diafra Sakho. L'attaquant de West ham ne pourra pas disputer la CAN 2017. C'est ce qu'a… Plus »

"Ce projet est venu accompagner les populations pour la gestion des déchets municipaux et déchets dangereux. Seules deux villes sénégalaises ont bénéficié de ce programme. Il s'agit de Tivaouane et Ziguinchor", a expliqué la directrice du PRODEMUD, Aïta Sarr Seck.

Ziguinchor — La Mairie de Ziguinchor (sud) a procédé mardi au lancement du Projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et déchets dangereux (PRODEMUD) d'un coût de 9 milliards de francs CFA, financé par l'Etat du Sénégal et d'autres bailleurs, a constaté l'APS.

