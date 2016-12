Sénégal: Des experts appellent à adosser les métiers aéroportuaires aux nouvelles technologies

Mauvaise nouvelle pour Diafra Sakho. L'attaquant de West ham ne pourra pas disputer la CAN 2017. C'est ce qu'a… Plus »

Pour elle, l'objectif de cette conférence était de familiariser les jeunes étudiants avec les différents concept et techniques aéroportuaires, à travers notamment le rôle et les missions des ADS, mais aussi les différents métiers du secteur.

"Il y a un système et une base de données, mais aussi une plateforme technique qui constitue le support des métiers aéroportuaires", a-t-il rappelé, ajoutant que le Sénégal a besoin de gestionnaires et de managers de qualité pour développer le secteur.

"La gestion aéroportuaire a changé (... ) et repose essentiellement sur les nouvelles technologies et les systèmes IT " a expliqué Papa Diéry Sène, directeur du contrôle interne de gestion des ADS, lors d'une conférence sur le thème des métiers aéroportuaires face au numérique. Une rencontre organisée par la Fédération des étudiants en management en partenariat avec les ADS.

