Tunisie: Huile végétale subventionnée - Pour un contrôle rigoureux des points de vente

Certains espaces de restauration n'hésitent pas à utiliser l'huile végétale familiale dont le prix est subventionné pour préparer les plats vendus au prix fort.

L'huile végétale destinée à la consommation familiale est importée par la Tunisie depuis des années. L'objectif est de fournir une huile à prix modéré aux consommateurs à revenus moyens et limités. Au cours de ces dernières années, ce produit se fait de plus en plus rare dans les différents points de vente. Les commerçants n'ont pas une réponse convaincante au sujet de la disparition de ce produit pourtant très consommé par les familles tunisiennes.

Il s'est avéré, après contrôle des services compétents, qu'une partie de l'huile végétale qui est subventionnée, est achetée en grandes quantités par certains restaurants, fast-food et autres espaces de consommation rapide. Les services de contrôle relevant du ministère du Commerce sont aux aguets afin de rappeler à l'ordre tout contrevenant dans ce domaine. Mais certains points de vente, y compris des épiciers, préfèrent vendre cette huile aux restaurants qui proposent parfois des prix plus élevés que ceux fixés par l'Etat.

Une telle pratique ne respecte pas la réglementation en vigueur et constitue une infraction passible de sanctions. En effet, les espaces de restauration doivent s'approvisionner en huile végétale dans les points de vente en gros ou dans les grandes surfaces. Plusieurs marques d'huile de friture ou de cuisson (provenant du maïs, du soja, du tournesol) sont commercialisées dans ces espaces à des prix relativement plus élevés. Ces produits sont destinés aussi aux consommateurs qui ont les moyens et qui peuvent se permettre d'acheter un produit sain dans des bouteilles en plastique à 3d,800 le litre.

Un contrôle rigoureux des points de vente

Le souci de certains commerçants est de vendre les plus grandes quantités d'huile végétale destinée à la consommation familiale en un minimum de temps pour renouveler rapidement leurs stocks. En outre, la priorité est donnée à celui qui offre un meilleur prix que celui fixé par l'Etat.

D'où la nécessité de renforcer le contrôle des différents points de vente pour éviter une utilisation commerciale de ce produit. Plusieurs restaurants optent pour cette huile compte tenu de son prix bas. Pourtant, les tarifs des plats servis aux clients sont assez élevés. C'est dire que le restaurateur garantit une marge bénéficiaire confortable sans se rendre compte qu'en achetant en grandes quantités l'huile végétale familiale, il contribue à la pénurie et prive plusieurs familles d'un produit de base.

Protéger le pouvoir d'achat

A noter que la concurrence entre les différentes marques d'huile de soja, de maïs et de tournesol est vive dans la mesure où la qualité et les prix se rapprochent. Seule une marque étrangère bien connue est vendue à un prix supérieur. Cette huile peut être utilisée non seulement pour la friture mais aussi pour la cuisson et l'assaisonnement des salades compte tenu de sa légèreté et de ses bienfaits sur la santé. Elle ne peut pas être comparée, toutefois, avec l'huile d'olive qui demeure un produit noble et qui n'est pas à la portée du citoyen lambda.

Certains professionnels et même des consommateurs proposent d'augmenter l'importation et le raffinage de l'huile végétale familiale pour satisfaire une demande de plus en plus importante.

Or, un tel choix exige de mobiliser plus de ressources financières dans un contexte économique difficile qui ne permet pas de dépenser plus de devises. L'idéal serait d'utiliser d'une façon rationnelle l'huile végétale familiale subventionnée en orientant les ventes vers la catégorie de consommateurs à laquelle elle est destinée. Pour assainir ce secteur, la responsabilité incombe aux différents intervenants dont l'administration publique, les grossistes, les commerçants en détail et même aux consommateurs qui sont appelés à dénoncer toute vente illicite constatée. Il s'agit, en fin de compte, de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs à revenus limité et moyen et à leur permettre de trouver à tout moment cette huile végétale.