Tunisie: Banque Mondiale - Concrétiser les engagements pris lors de «Tunisia 2020»

Ont participé à la réunion les ministres du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Mohamed Fadhel Abdelkefi, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taïeb, de l'emploi, Imed Hammami, outre la directrice du bureau de la banque mondiale à Tunis Eileen Murray.

Ces projets visent principalement l'amélioration de la gestion des ressources disponibles, l'exploitation des opportunités économiques au profit des groupements ruraux dans les régions du Nord et du Centre-Ouest, le renforcement des opportunités de création d'emploi pour les jeunes. Ces projets visent aussi le développement des chaînes de valeur et le renforcement des systèmes de production aux niveaux quantitatif et qualitatif. L'objectif recherché est de garantir de nouvelles opportunités pour les catégories marginalisées dans les régions concernées, et permettre aux jeunes chômeurs de créer des microprojets.

