Guinée: Steinmetz, «le roi du diamant» arrêté en Israël pour une affaire au pays

Son chemin le mène ensuite en Afrique : en Namibie, en Angola, au Botswana, en Sierra Leone puis dans les anciennes colonies belges et françaises. Il extrait tout d'abord des diamants puis développe ses activités : cuivre, cobalt, pétrole, gaz et minerai de fer, comme à Simandou.

Reste que l'homme d'affaires quitte la Suisse et revient en Israël. Espère-t-il ainsi échapper à cette enquête ? Lundi, il est finalement rattrapé, arrêté puis entendu par la police israélienne. Il n'est pour l'instant pas formellement mis en examen. Mais il est en résidence surveillée pour deux semaines et ses passeports lui ont été retirés.

Mais à son arrivée au pouvoir en 2010, le président Alpha Condé décide finalement de réviser tous les contrats miniers. Et une enquête est ouverte en Guinée sur les conditions d'attribution des deux blocs au groupe de Beny Steinmetz. En cause : des soupçons de versement de pots-de-vin à des responsables guinéens.

Pour 160 millions de dollars, l'homme d'affaires franco-israélien avait obtenu la concession de deux blocs. Dix-huit mois plus tard, il revendait 51 % de ses parts au groupe brésilien Vale. La transaction se conclura pour la somme de 2 milliards et demi de dollars. Un montant 30 fois supérieur à la somme d'achat par BSGR.

Benny Steinmetz a été arrêté lundi 19 décembre 2016 en Israël, dans le cadre d'une enquête portant sur l'attribution de concessions minières en Guinée, à Simandou précisément, dans l'est du pays. C'est l'un des gisements de minerai de fer les plus prometteurs. BSGR, le groupe de Beny Steinmetz, y est arrivé en 2008.

