Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

A l'issue de cette phase aller, Nice est champion d'automne, devant Monaco et Paris. Lyon talonne le trio de tête, avec 5 points de retard sur le PSG. Marseille est 6e, avec 8 points d'avance sur Montpellier, 11e. Avec 21 et 20 points, Nancy et Bastia sont 13e et 14e, suivis du trio Dijon-Angers-Nantes, classés 15e, 16e et 17e avec 19 points.

Deux grosses occasions manquées (42e+2 et 46e) et des maladresses techniques en 72 minutes pour Thievy Bifouma, titulaire lors de la défaite de Bastia face à l'OM (1-2). Avec deux buts en 710 minutes de jeu, Bifouma termine la phase aller sur un bilan bien insuffisant. Dans les rangs phocéens, Brice Samba junior n'est pas entré en jeu.

