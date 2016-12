Cameroun: Développement local - Massangam se connecte au réseau électrique

Les habitants de l'Arrondissement de Massangam dans le département du Noun au Cameroun caressent l'espoir depuis des lustres de voir leur contrée s'alimenter en temps réel en énergie électrique pour enfin sortir du cadre purement villageois et se mettre au diapason des villes en perpétuelle évolution, et où il fait bon vivre.

Ce rêve devient réalité en cette année 2016 grâce aux efforts conjugués de la municipalité et ses partenaires au développement qui n'ont ménagé aucun effort pour atteindre ces objectifs, qui constituent pour l'exécutif communal en place l'une des grandes réalisations, sur le chemin de l'émergence. « Au-delà des salles de classes construites, des tables bancs distribuées dans certaines écoles, nous avons construit en partenariat avec le PNDP une case communautaire dans le village de Mankounkou, des boutiques construites dans les marchés et hangars ainsi que les infrastructures routières et les ponts.

Nous retiendrons qu'en 2016 il ya eu la lumière effective au centre ville de Massangam parce que c'est à cette date que les gens ont eu la lumière dans leurs maisons », Explique pour s'en féliciter, le maire Mfopou Aboubakar de la Commune de Massangam, en marge de la session ordinaire de son conseil municipal, consacrée au vote du Budget 2017 et à l'évaluation de l'exécution à mi-parcours du Budget 2016 à ladite commune. Un maire visiblement très ému pour une réalisation historique qui marque son passage à la tête de cette municipalité. « Avant notre arrivée il n'y avait pas de lumière au centre ville », précise-t-il pour s'en féliciter. Pour la population bénéficiaire, c'est un ouf du soulagement après des longues années d'attente et de désespoir de ne jamais voir ce rêve devenir réalité

Une enveloppe budgétaire revue à la hausse

Avec cet exploit réalisé, il est évident que le développement atteigne sa vitesse de croisière dans cet arrondissement, par la création des entreprises qui pourraient y voir le jour dans les jours à venir. La session du conseil tenue dans la salle des actes de ladite municipalité le Mercredi 07 Décembre 2016 a donné lieu à l'évaluation de l'exécution du Budget de l'année finissante, une réalisation qui présente un taux en baisse de 3% par rapport à 2015. L'on retiendra que le maire et ses collaborateurs ont œuvré pour l'amélioration des conditions de vie des populations. L'une des réalisations en cours qui fera en en point douté honneur à l'équipe du maire actuel c'est le chantier de construction de l'hôtel de ville. Un bâtiment R+1 d'une dimension de 36,70m sur 14,60m. « On n'avait jamais ce genre de bâtiment à Massangam. Donc je salue non seulement le PNDP, mais aussi le FEICOM qui nous appuient », renchérit le maire qui ne manque pas de relever la distribution des matériels médicaux dans des centres de santé comme l'une des prouesses de cette année 2016 dans sa Commune.

Pour ce qui est du budget de l'année 2017, il a été arrêté à un montant de 676 503 503Fcfa (six cent soixante seize mille cinq cent trois mille cinq cent trois), soit une augmentation de l'ordre de 11,62% par rapport à 2016. Ce qui pourra booster davantage les réalisations dans cette commune pour le bien-être des citoyens. L'aménagement des pistes agricoles pourrait faire du bien à la population, l'essentiel de l'économie de cet Arrondissement étant basé sur l'Agriculture. Toujours est-il que le maire et l'ensemble de ses collaborateurs entendent mettre les bouchés doubles afin de faire de Massangam une citée de charme et pleine d'épanouissement