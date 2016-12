Cameroun: Commune de Bayangam - Les conseillers font pression sur maire Léopold Noutsa

Le maire de la Commune de Bayangam n'a pas tari d'éloges à l'endroit du préfet, se félicitant de la franche collaboration qui a toujours existé entre la tutelle et sa Commune. « Je voudrais profiter pour vous féliciter et vous remercier pour votre implication personnelle dans l'exécution de nos projets d'investissements 2016. Vos descentes sur le terrain ont amené les prestataires à agir plus aisément », déclare Léopold Noutsa qui rassure : « L'année 2016 qui s'achève a été déterminante dans la réalisation des projets. Les travaux de ce conseil permettent d'évaluer le chemin parcouru, mais les tendances montrent que notre commune est sur le chemin des grandes réalisations pour un Cameroun émergent tel que prôné par le président de la République ». Le chef de l'exécutif communal n'a pas omis de saluer les mesures prises par le préfet dans le domaine des impôts, lesquelles mesures auront favorisé l'organisation du secteur des moto-taximan dont les recettes ont produit une nette amélioration. Il a salué également l'appui des chefs services départementaux dans le montage des projets qui permettent d'avoir une dépense publique de qualité.

En prenant acte du Budget de l'année 2017, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 530 000 000Fcfa (cinq cent trente millions) proposé par le maire, soit une augmentation 30% par rapport à celui de 2016 qui s'achève, la commission des affaires sociales invite le maire à un suivi rigoureux des projets afin que ce Budget serve véritablement au développement. C'est dans cette même logique de la préservation des fonds que la commission des finances invite le maire à mettre sur pied un personnel de qualité pour assurer la gestion. Quant à la commission des grands travaux que présidait Fotso Tamo Joseph, il a été question de saluer l'exécution du budget 2016. La commission des grands travaux exhorte cependant le maire à mettre un accent sur la sécurité en collaboration avec les autorités compétentes en cette période des fêtes de fin d'année où la criminalité est grandissante. Aussi, la commission des grands travaux est revenue sur la nécessité de donner le nom de baptême « Avenue André Sohaing » à la rue qui mène à Kassap. A cette question, le maire dit attendre le contrat de ville auprès du Ministère de l'urbanisme et de l'habitat pour que cette volonté légitime se réalise

Copyright © 2016 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.