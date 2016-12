Cameroun: Yaoundé-Nsam - La Scdp augmente ses capacités de stockage de gaz

La société vient de construire et de mettre en service une nouvelle sphère qui porte sa capacité de stockage à 2000m3.

C'est une nouvelle rassurante pour les consommateurs de gaz en général et ceux des régions du Centre, du Sud et de l'Est en particulier. La société camerounaise de dépôts pétroliers (SCDP) annonce la mise en service depuis le 25 novembre 2016 d'une nouvelle sphère qui porte la capacité de stockage de son usine de Yaoundé-Nsam à 2000 m3 contre 1000 m3 précédemment. Ce nouvel espace de stockage de gaz domestique permet de renforcer les capacités de l'unique existante depuis 1960.

La nouvelle sphère donne une flexibilité d'approvisionnement de la ville qui passe de 05 à 10 jours d'autonomie de disponibilité de stock. Plus simplement, la SCDP qui produit en moyenne environ 8000 bouteilles de gaz à partir de son dépôt de Nsam accroit ainsi ses réserves pour faire face aux crises éventuelles.

« Ça nous permet d'éviter des tensions de flux, explique Mallam Bra, le chef de dépôt de Yaoundé Nsam. En plus nous, sommes capables d'approvisionner les trois régions même s'il y a une crise qui dure 10 jours. Rappelez-vous récemment quand le pont a cédé on n'était pas loin de paniquer après deux jours », insiste-t-il. « Avant, même pour des travaux de réfection nous étions obligés d'évacuer, on tournait avec un flux sous tension ; c'est désormais terminé », se satisfait encore M. Bra

Automatisation et sécurité

Outre cette flexibilité d'approvisionnement qui accroit la marge de manoeuvre dans la gestion des ressources, ce nouvel investissement va permettre de juguler des récurrentes pénuries de gaz domestiques souvent observées en fin d'année dans les régions de l'Est et du Sud. Le nouvel outil que la presse a pu visiter hier mardi 20 décembre à Nsam se distingue de l'ancien ouvrage par son automatisation.

Les travaux menés suivant les normes internationales ont permis de construire une sphère dotée d'équipements de sécurité issus d'une technologie de dernière génération qui permet une maitrise maximale des risques. La nouvelle sphère permet de faire en 08h le travail qui était précédemment fait en 10h. Elle est dotée d'un détecteur de flammes et de fuites directement connecté à un radar qui lui-même renvoi ces informations dans une salle de contrôle.

Le tout est répercuté sur un ordinateur. Après la mise en service de deux nouvelles sphères de stockage de gaz au Centre Emplisseur Gaz de Bonabéri à Douala, la SCDP poursuit ainsi un programme de renforcement de ses capacités. L'opération de Douala avait déjà permis à l'entreprise d'augmenter son volume de stockage de près de 60% en 2015.

Depuis, l'approvisionnement des régions du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est sécurisée de même que l'on observe une amélioration des transferts de produits vers tous les dépôts de l'intérieur. Créée le 01 Juillet 1979, la SCDP est l'unique société assurant le stockage et la distribution en produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national. Elle dispose d'un réseau de 13 dépôts modernes répartis dans 7 régions du pays.