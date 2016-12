Sénégal: Visite d'Etat - Diverses personnalités dont des ministres décorées par Macky Sall

Le poisson, denrée "extrêmement importante" pour la sécurité alimentaire et la… Plus »

Parmi les Chevaliers, l'on retrouve Gérard Christophe Collarde, consul honoraire du Sénégal à Nancy, Jean-Jacques Lucien Schelegel, président de l'ONG Hôpital Assistance, Me Simon Ndiaye, avocat, Me Barthélémy Faye, avocat, Rose Angélo Yao Faye, administratrice de sociétés, Me Abdou Pène, notaire, Moussa Touré, chef religieux, président de la fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles.

Bassirou Sène, ambassadeur du Sénégal à Paris, Rémy Rioux, directeur général de l'AFD et Pierre François Louis Garborit, avocat et universitaires ont été élevés au rang d'Officiers dans l'Ordre national du Lion.

Dans l'Ordre du Commandeur, l'on retrouve Thierry Mandon, Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur, Martine Pinville, Secrétaire d'Etat chargée du Commerce, de l'artisanat, de la consommation, de l'économie solidaire, Christophe Sirugue, Secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie, Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre mer, Olivier Faron, Administrateur général du Conservatoire national des arts et des métiers, Thierry Breton, PDG d'Atos, Didier Houssi, Directeur général de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles.

Paris — Le chef de l'Etat, Macky Sall a décoré dans l'Ordre national du Lion une série de personnalités françaises dont des ministres et Secrétaires d'Etat, et sénégalaises à l'occasion de sa visite d'Etat en France.

