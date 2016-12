Sénégal: Vers une renégociation du protocole d'accord liant Senhuile aux populations riveraines

Le poisson, denrée "extrêmement importante" pour la sécurité alimentaire et la… Plus »

"Cette situation mérite qu'on y apporte une solution le plus rapidement possible pour éviter des conflits dont on ne peut prévoir l'issue. Nous sommes engagés, déterminés et décidés à ne pas céder", a averti le collectif des populations des villages environnants dans une déclaration remise à des journalistes.

Il réagissait mercredi aux interpellations des représentants d'éleveurs et d'agriculteurs des localités sur le non-respect du protocole d'accord régissant les rapports entre les deux partie depuis l'installation de cette entreprise sénégalo-italienne à cheval sur les communes de Ngnith et de Ronk, dans le département de Dagana.

