Sénégal: Instablité politique en Gambie - Le pays en alerte

Le Sénégal veille au grain. Les autorités nationales, surtout les gouverneurs des régions frontalières avec la Gambie, ont pris langue avec les responsables de la sécurité dans ces zones pour savoir la conduite à tenir face à «l'instabilité politique» en Gambie.

Les précisions sont du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo. Il s'est exprimé hier, mardi 20 décembre, à l'atelier de validation de la Lettre de politique sectorielle de son ministère.

La crise politique qui risque de découler du refus de Yahya Jammeh de céder le pouvoir est suivie de très près par les autorités sénégalaises. Une instabilité dans ce pays peut être ressentie au Sénégal, notamment dans les zones frontalières. C'est pour prévenir une telle éventualité que les autorités au sommet prêtent une oreille attentive à ce qui se passe au pays de Yahya Jammeh, a dit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, hier, mardi 20 décembre, lors de la revue de la Lettre de politique sectorielle de son ministère.

«La situation de la Gambie étant ce qu'elle est, nous tous nous l'observons. Bien évidemment, nous ne pouvons pas être en reste. Nous sommes en contact avec nos différents représentants au niveau des zones frontalières avec la Gambie, je veux parler des gouverneurs. Ils sont en train de travailler en relation avec ceux-là qui sont chargés de la sécurité et de la défense au niveau de ces régions pour suivre la situation. Pour le moment, c'est ce que nous faisons en attendant de voir l'évolution de la situation».

Outre la situation politique «tendue» en Gambie, Abdoulaye Daouda Diallo pense qu'il est d'une impérieuse nécessité que le Sénégal se prépare à faire face aux attaques terroristes. «Dans tous les cas, il faut se préparer. Le terrorisme est en train de frapper partout». Pour contrecarrer la menace, il soutient que le Sénégal «travaille à le prévenir mieux que possible». Une politique préventive qui passe par le relèvement des effectifs des Forces de défense et de sécurité et l'amélioration de la formation et des moyens matériels.

Cette lutte contre le terrorisme nécessite aussi une coopération sous régionale. C'est pour cela, soutient le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que le Sénégal est en collaboration avec des pays de la sous région. «Il y a une bonne collaboration sous régional.

Nous avons malheureusement annulé une réunion qui était prévue aujourd'hui à Bamako parce qu'il y a un nouveau contexte sous régional: le Burkina a récemment subi de plein fouet une attaque terroriste, la Côte d'Ivoire est dans une élection. Il n'y avait que le Mali et le Sénégal qui étaient disponibles. Cette coopération sous régionale est une nécessité, je dirai même une obligation pour avoir un pouvoir de faire face à la menace».

En plus d'un partage d'expérience qui est nécessaire dans la lutte, le suivi de la situation sous régionale est nécessaire. C'est pourquoi, relève Abdoulaye Daouda Diallo, «tous les jours, on a un bulletin qui nous donne des informations sur la menace terroriste dans la sous région. Je veux parler de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Guinée Conakry, du Niger et du Burkina Faso».