Congo-Kinshasa: Samy Badibanga forme le plus gros gouvernement depuis 2006

Ainsi, plusieurs ministères ont aussi été émiettés: l'Agriculture est désormais séparé de la Pêche et Elevage; le Sport amputé de la Jeunesse, qui se colle à l'Initiative à la nouvelle citoyenneté. La Décentralisation est coupée des Affaires coutumières et la Justice se sépare des Droits humains.

C'est la plus grande équipe gouvernementale de ces dix dernières années: le gouvernement Antoine Gizenga I comportait 60 membres et Antoine Gizenga II, 33 membres. Le gouvernement Muzito I comptait 53 membres et Muzito II, 40 membres. Matata I était constitué de 35 membres et Matata II, de 47 membres.

