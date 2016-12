Maroc: Lancement à Casablanca de la 3ème édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse

La troisième édition du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse a été lancée, lundi à Casablanca, avec la participation de 27 exposants qui présenteront un catalogue spécialisé en matière de livres de l'enfant et de la jeunesse.

Initiée par la direction régionale du ministère de la Culture de Casablanca, cette édition qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre, propose un programme culturel riche et diversifié, comprenant 44 activités culturelles et 4 présentations théâtrales outre des spectacles musicaux, répartis sur 6 espaces, à savoir les espaces contes, découvertes, créativité, scène, l'espace dédié aux dédicaces et les contes classiques. Le public aura droit chaque jour à huit activités culturelles.

Les organisateurs du salon prévoient la participation de plus de 50 intervenants marocains dont des encadrants pédagogiques, des artistes peintres, des dramaturges et des professeurs universitaires. A l'instar des précédentes éditions, le public du Salon du livre de l'enfant et de la jeunesse ira à la rencontre de plusieurs célébrités marocaines du monde du théâtre et du cinéma, telles que l'actrice Naima Mcharki, l'acteur Naoufal Berraoui et l'actrice Hafida Baadi qui viendront partager leurs expériences professionnelles respectives avec les jeunes.

S'exprimant à cette occasion, la déléguée régionale du ministère de la Culture de Casablanca-Settat, Khadija Alarim a déclaré à la MAP que cette manifestation est marquée par la participation des centres culturels chinois, allemand et américain outre une participation de pays africains.

Elle a souligné qu'un espace sera réservé à la sensibilisation des enfants à l'importance de l'environnement. Ce rendez-vous culturel, initié sous le thème des expériences du conte universel, est organisé en coordination avec l'Académie régionale de l'éducation et de formation du Grand Casablanca et en partenariat avec la préfecture des arrondissements Aïn Sbaâ Hay Mohammadi et la direction du livre du ministère de la Culture.