Maroc: Remise des prix du Conseil supérieur des oulémas aux prêcheurs du vendredi

Le Conseil supérieur des oulémas a remis, lors d'une cérémonie organisée mardi à Casablanca, les prix aux lauréats de son concours des prêches du vendredi (khotab minbariya) pour les régions Casablanca-Settat et Béni Mellal-Khénifra.

Au total 20 prêcheurs sélectionnés par les conseils locaux des oulémas des deux régions ont été primés dans les catégories qui englobent le Prix honorifique décerné au meilleur prêcheur (khatib) au niveau de chaque région et les Prix évaluatifs attribués au meilleur prêcheur (khatib) au niveau local de chaque ville et chaque village.

S'exprimant à cette occasion, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a souligné l'importance du rôle des oulémas dans la transmission des préceptes de l'Islam, mettant l'accent sur les critères que doit observer chaque prêcheur notamment dans la sélection des sujets.

Et de rappeler que la responsabilité des oulémas est avant tout une responsabilité morale et religieuse constante, mettant en avant les efforts consentis pour dynamiser ce secteur. De son côté, le secrétaire général du Conseil supérieur des ouléma, Mohamed Yssef, a indiqué que l'hommage rendu aux prêcheurs s'inscrit dans le cadre des initiatives visant la dynamisation et la concrétisation du chantier relatif à la réforme et au renouvellement du discours religieux prôné par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.

Et de préciser que le processus de réforme que connaît le Royaume est axé autour de la mission de la mosquée et du renouvellement de son discours. Le rôle des mosquées ne se limite pas aux champs éducatifs et religieux mais englobe également plusieurs dimensions, dont ceux relatifs aux domaines culturel, social et de l'enseignement, a-t-il relevé.