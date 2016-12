Maroc: La DTN dévoile la liste des nouveaux entraîneurs nationaux d'athlétisme

Abdellah Boucraa a ainsi été désigné entraîneur des athlètes du sprint et haies, Karim Ait El Haj et Anas El Mouden des athlètes du demi-fond, tandis que Hassan Oujou est nommé nouveau entraîneur pour les sauts tout comme Youssef Alaoui Sossy qui aura également la charge de préparer les athlètes du sprint. Quant à l'ancien champion olympique Khalid Skah, il aura pour mission d'entraîner les athlètes du cross-country et du fond, a déclaré à la MAP le directeur technique national, Ayoub El Mendili.

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme a chargé six entraîneurs marocains de l'encadrement des athlètes dans les disciplines du sprint, du fond, du demi-fond, des courses de haies et des sauts, a-t-on appris mardi auprès de la DTN.

