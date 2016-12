Maroc: L'IRT débouté dans l'affaire de Chikatara

Au niveau du championnat de la deuxième division, l'Union de Sidi Kacem sera privée des services de Lahcen Abeddine pour ses deux prochains matches, alors que le Mouloudia d'Oujda a vu son entraîneur des gardiens de but, Noureddine Souieb, suspendu pour deux matches en plus d'une amende de 750 dirhams.

Le communiqué de la Commission de discipline et de fair-play, relayé par le site officiel de la FRMF, indique que le club tangérois n'avait déposé aucune réserve écrite avant l'entame du match, n'avait payé que 2000 DH au lieu de 5000 et n'avait présenté aucune preuve justifiant la non qualification du joueur en question se contentant de simples éventualités. Partant de là, comme précité, la réserve de la formation de l'Ittihad de Tanger a été rejetée.

