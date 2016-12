Algérie: Tournoi international - Le CF Akbou remporte le trophée devant le Racing St-Denis

Bejaia — Le Club de Football Akbou (CF Akbou) s'est adjugé le trophée du tournoi international de football féminin, en battant le Racing Saint-Denis (France) 3-1 (mi-temps 1-1), en finale jouée mercredi au stade d'Ouzellaguen (Béjaïa).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par, respectivement, Nabila Taalba (20'), Saïda Aït Mahdi (80') et Ines Bourouf (85'), pour le CF Akbou, alors que le RC Saint-Denis avait égalisé à la 35e minute.

En demi-finales, le CF Akbou s'était difficilement qualifié face au FC Béjaïa (1-1, 6-5 aux t.a.b), alors que le RC Saint-Denis a nettement dominé l'ESF Amizour (6-0).

"C'est un tournoi intéressant qui se termine avec le sacre du CF Akbou devant une très bonne équipe du RC Saint-Denis. Au-delà du résultat sportif, l'essentiel était ce côtoiement entre les deux écoles. Les filles des deux clubs ont saisi l'occasion pour se rapprocher et tisser des liens d'amitié, ça concerne aussi les responsables", a déclaré le président du CSA Club Football Akbou, Aomar Merabet, à l'APS après la finale.

Dans le cadre de la convention d'échanges et de jumelage conclue entre le Club Football d'Akbou et le Racing Club de Saint-Denis, une délégation de ce club du nord de Paris séjourne du 15 au 23 décembre à Akbou.

En plus de l'aspect sportif, les hôtes de l'Algérie ont bénéficié d'un riche programme culturel, de balades et de visites aux sites touristiques de la région. Leur séjour leur a permis, notamment aux joueuses dont une partie est d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, de prendre connaissance de la culture de vivre des habitants de la région. Les invités du CF Akbou ont participé aussi à une cueillette d'olives et visité le centre sportif de Tikjda (1475 mètres d'altitude).

"Nous souhaitons être partenaires de toujours, très actifs et perpétuer ces échanges et ce jumelage pour diversifier les intérêts communs entre les deux écoles. Cela va nous permettre aussi et mutuellement de consolider les passerelles de fraternité", a souhaité le président du CF Akbou.

Pour sa part, l'entraîneur du RC Saint-Denis, Nacir Izeouaouene s'est félicité des conditions de séjour de sa délégation en Algérie : "Notre séjour a été des plus agréables. Nous avons apprécié notamment cette chaleur humaine ainsi que l'accueil. Ce fut un véritable sans faute. On a fait beaucoup d'activités en si peu de temps. Nous avons appris et découvert une nouvelle culture et une autre gastronomie".

Aussi, une rencontre portant sur, entre autres, l'organisation, la méthodologie d'entraînement au niveau féminin, la formation et la détection des jeunes talents, a réuni les staffs techniques des deux clubs.

Il est à rappeler que les cadettes d'Akbou étaient en août dernier, invitées par la commune de Saint-Denis et le club éponyme pour un séjour de préparation sanctionné par des matchs amicaux et des visites dans des infrastructures sportives.

Créé en 2010, le CF Akbou tourne, actuellement, avec un effectif de 120 filles et a fait de la formation son cheval de bataille, avec une école renfermant une quarantaine de filles. Les dirigeants du club axent leur plan de travail sur le développement du football féminin dans la région.