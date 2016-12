Algérie: Bedoui insiste sur l'accélération de l'aménagement des lotissements sociaux dans le Sud et les Hauts-Plateaux

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa visite de travail d'une journée par l'inspection de projets et installations socioéconomiques dans différentes communes de la wilaya.

L'opération en question, projetée entre 2013 et 2016 et pour laquelle a été allouée une enveloppe de 1,05 milliard DA, enregistre actuellement un taux d'avancement de 87%.

Sur site, M.Bedoui a donné, concernant les programmes d'habitat de façon générale, des instructions pour entamer au plus tôt l'attribution des logements en voie d'achèvement, pour absorber le plus possible de demandes exprimées dans la wilaya de Naâma et estimées à 14.000 demandes.

S'agissant du déficit en lotissements destinés à l'auto-construction dans la wilaya de Naâma, M. Bedoui a appelé à classifier ces besoins et permettre de prioriser les actions à engager, surtout que la Caisse de Solidarité et de garantie des collectivités locales à réservé des financements pour soutenir les actions d'aménagement de 323 quartiers dans cette wilaya.

Il a appelé à rattraper le retard "inacceptable" dans l'exécution de l'opération, pour "assurer la crédibilité" d'une meilleure prise en charge de ce volet, et à accélérer les aménagements pour attribuer les parcelles à leurs bénéficiaires aux fins de construire leurs habitations et pour aussi encourager le citoyen à aller vers les nouveaux lotissements sociaux.

S'exprimant lors de la visite d'un projet de 444 logements ruraux, le ministre a insisté sur l'accélération des aménagements destinés à accueillir les 36.000 lots prévus pour les lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Haut Plateaux, et pour lesquels a été réservé un financement de 16 milliards DA.

Naama — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a mis l'accent jeudi à Mécheria (Naâma) sur la nécessité d'accélérer l'aménagement des lotissements sociaux dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.