Algérie: Retraite - Madjid Bougherra met fin à sa carrière de joueur

En sélection, il avait entamé son aventure en 2004 avec les Espoirs avant d'être appelé en équipe A la même année. Il disputera deux Coupes d'Afrique des nations (2010 et 2015) et surtout deux Coupes du Monde (2010 et 2014) avec en point d'orgue le but qualificatif contre le Burkina Faso en novembre 2013.

Avec le club écossais, Bougherra avait connu l'apogée de sa carrière en remportant six titres (3 championnats, 1 coupe d'Ecosse et 2 Coupes de la Ligue).

"Je remercie tous les Algériens du monde entier pour ce soutien. C'était une période magnifique de ma vie. Je vais découvrir un autre métier et je tâcherai de donner encore plus de joie au peuple", a-t-il indiqué.

