Algérie: El Tarf - création prochaine d'un poste frontalier mixte pilote à Oum Théboul

Deux équipes techniques, l'une chargée de l'adaptation des systèmes informatiques et la connexion, et l'autre des procédures de traitement, ont été mises en place à cet effet, a-t-on ajouté de même source.

S'exprimant lors d'une visite du poste frontalier d' Oum Théboul, à El Kala, le même responsable, accompagné de son homologue tunisien, Adel Benhassen, ainsi que du wali d'El Tarf et du gouverneur de Djendouba et de directeurs centraux, a indiqué mercredi soir que ce projet vise à renforcer les échanges d'informations et de renseignements entre les deux pays et à permettre une meilleure visibilité dans la lutte contre le phénomène de la contrebande.

El Tarf — Un poste frontalier mixte pilote sera prochainement créé à Oum Théboul (El Tarf) dans le cadre des efforts déployés par les administrations douanières algériennes et tunisiennes visant à lutter contre la contrebande et le crime transfrontalier, a-t-on appris du directeur général (DG) des douanes algériennes, Kaddour Bentahar.

