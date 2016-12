Afrique: CAN 2017 - Ishak Belfodil attentif à la liste de Georges Leekens

«Moi, je n'ai encore eu aucun contact avec qui que ce soit à la fédération algérienne,» a-t-il expliqué à sudinfo.be, et d'ajouter : «Tout le monde rêve de l'équipe nationale mais je préfère ne pas en parler pour l'instant. Mieux, je pars du principe que rien ne va arriver. Seul ce qui est concret m'intéresse. Je continue de bosser comme je l'ai toujours fait et si le sélectionneur songe à moi, j'y prêterai une oreille attentive. Mais pas avant... »

En effet, sélectionné à 14 reprises avec l'Algérie, Belfodil pourrait faire son retour en sélection à l'occasion de la CAN 2017 organisée au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. Mais l'ancien joueur de Parme vient de révéler n'avoir encore rien reçu de la part de la Fédération Algérienne de Football pour participer à la CAN 2017.

Ishak Belfodil de retour chez les Fennecs d'Algérie ? C'est fort possible de voir le joueur dans le groupe de Georges Leekens pour le CAN 2017.

