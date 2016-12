Congo-Kinshasa: Les évêques mettent la pression sur la majorité et l'opposition

L'Eglise doit y présenter ses propositions pour une sortie de crise : des élections en 2017 au plus tard, comme elle l'avait dit au départ, ou en avril 2018 comme le veut la majorité ? Droit de regard de la communauté internationale ou non dans un comité de suivi ?

La méfiance entre les parties est donc toujours de mise. Dans ce contexte, tout va se jouer dans les détails et dans la capacité des évêques à convaincre chaque partie, et surtout le pouvoir, à faire des concessions. C'est l'objectif de ces entretiens individuels.

Les discussions avec les délégués de la majorité ont déjà eu lieu ce jeudi matin. Puis, les évêques ont reçu les représentants du Rassemblement de l'opposition et du Front pour le respect de la constitution, les ténors de l'opposition UDPS et MLC.

