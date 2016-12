Angola: Appel aux efforts collectifs pour lutter contre le trafic des êtres humains

New York — L'Angola a lancé mardi un appel à la communauté internationale l'invitant à déployer des efforts conjoints pour rendre efficace la lutte contre le trafic des êtres humains, soutenant toutes les nations, les institutions et les personnes pour affronter avec succès ce phénomène.

Le représentant permanent de l'Angola près des Nations Unies, à New York, l'ambassadeur Ismael Gaspar Martins, a tenu ces propos lorsqu'il intervenait à un débat ouvert du Conseil de Sécurité sur "le trafic des êtres humains en situation de conflits".

"Le trafic des êtres humains dans des situations de conflit mène à l'esclavage sexuel, au commerce des femmes et des filles, aux mariages forcés et à la plus grossière violation des droits de l'homme, le trafic des femmes et des filles, les mariages humains forcés et la plus grossière violation des droits de l'homme, de la dignité et de l'intégrité", a-t-il dit à la réunion présidée par le Premier ministre Mariano Rajoy.

Il a souligné que le trafic des êtres humains avait augmenté et a lieu dans les pays et régions d'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine et l'Extrême-Orient, avec des gens recrutés pour une vie d'exploitation et de l'esclavage en Europe, aux États-Unis et ailleurs.

Selon le diplomate, ces tactiques sont utilisées par des groupes terroristes comme Al-Shabaab en Somalie, Boko Haram au Nigeria, l'IE en Irak et en Syrie, la LRA et d'autres groupes armés et terroristes en République Démocratique du Congo.

Les réseaux criminels, a-t-il affirmé, recrutent des gens désespérés à la recherche d'une vie meilleure, y compris les enfants, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale, du fait que le trafic des êtres humains, spécialement par des groupes terroristes, met en cause l'Etat de droit et contribue à d'autres formes de criminalité transnationale organisée, qui exacerbent les conflits.

Pour Ismael Martins, combattre ce phénomène est l'engagement des pays et de la communauté internationale à améliorer les conditions socio-économiques des droits fondamentaux les plus vulnérables et garantir les droits de l'homme à tous les citoyens.

Il a dit que pour renforcer la lutte contre le trafic des êtres humains, assurer l'assistance, la récupération, la réhabilitation et la réinsertion des victimes, l'Angola avait adopté une loi criminalisant ce type de trafic, et développer les mécanismes spécifiques pour prévenir et lutter cette criminalité.