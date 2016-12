Afrique Centrale: Les chefs d'Etat de la Cémac à Yaoundé vendredi pour débattre de la crise économique

Le Cameroun accueille, ce vendredi, à Yaoundé, à l'initiative du président Paul Biya, un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), a-t-on appris de source proche de la présidence camerounaise.

Dans un contexte économique difficile pour les six pays membres (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Centrafrique) marqué par la chute des cours des matières premières dont le pétrole, principale source de revenu pour la plupart d'entre eux, les chefs d'Etat entendent se prononcer sur « un ajustement vigoureux et structuré » des dépenses publiques.

D'après la présidence camerounaise : « il est indispensable qu'une attention particulière soit accordée à la qualité des dépenses publiques et à l'efficience des mesures fiscales à prendre ». L'objectif, à terme, est de maîtriser le coût et la durée de l'ajustement à travers des mesures susceptibles de contribuer à « la relance rapide et durable de l'économie ».

Dans la même optique, la Cémac envisage « une coopération renforcée avec le Fonds monétaire international afin de faire bénéficier aux Etats une assistance technique et financière utile à la fois pour la crédibilité de la sous-région et des échanges avec les autres partenaires techniques et financiers ».

Les initiateurs du sommet de Yaoundé estiment que ces actions vont aider à l'émergence du secteur privé sous-régional et lui permettre de soutenir le développement économique. Ils insistent en outre sur la nécessité de « surveiller l'endettement des Etats en adoptant des stratégies qui garantissent la viabilité de la dette de façon à contenir les dérapages qui pourraient aggraver et mettre à mal le service de la dette ».