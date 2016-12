Niger: « La démographie est une bombe à retardement », dixit Mahamadou Issoufou

La réponse à apporter serait, à son avis, l'éducation en général, celle des jeunes filles en particulier. Car « la jeunesse, c'est surtout une chance..., si nous arrivons à l'éduquer, à lui créer des emplois. C'est un facteur de dynamisme pour l'économie du Niger », a-t-il expliqué ; regrettant que l'inadéquation entre les formations et les besoins réels du pays, situés dans les professions techniques et les spécialistes.

Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où le taux de croissance s'élève à 4% par an et le taux de fécondité à 7 enfants par femme, le désir des femmes serait d'avoir 9 enfants, et celui des hommes d'en avoir11. Ce qui fait dire à Mahamadou Issoufou que « le nombre d'enfants désirés est supérieur au taux de fécondité ». Pour lui, « c'est un défi énorme auquel nous devons faire face ».

