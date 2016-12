Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Vivre-ensemble : Quelles perspectives au Congo »

Le président de l'Association désir d'unité (ADU), le député Jean de Dieu kourissa, et le Pr Auguste Nsonsissa ont fait la compilation dans un ouvrage de plus de deux cent cinquante pages, des actes des journées scientifiques organisées par leur association depuis sa création jusqu'à ce jour.

Ces textes sont des communications et des contributions pertinentes des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des docteurs, des doctorants, etc. Elles mettent en avant une série de réflexions transversales, pluridisciplinaires et interdisciplinaires sur le désir d'unité.

Ces intellectuels essaient de montrer que les Congolais, comme tous les peuples du monde, luttent contre le repli identitaire et plaident pour la fin de l'ethnocentrisme persistant au cœur de la marche du monde.

« Il s'agit de cultiver et de développer, tout au long de l'histoire et de l'avenir, les vertus cardinales de la volonté de vivre-ensemble qui marquent, chemin faisant, la portée universelle d'un retour à l'humain sur fond d'un surgissement éthique sans frontière. Par-delà toute utopie, le vivre-ensemble est devenu l'horizon indépassable de notre temps et un préalable obligé à l'avènement de la nouvelle République entre contraintes éthiques et défis socio-économiques », peut-on lire à la deuxième page de couverture.

Le désir de vivre ensemble, au Congo, écrit le Pr Auguste Nsonsissa, est une nécessité en ce qu'il lie l'essentiel à l'urgence. « Notion essentielle pour concevoir les processus d'auto-organisation des sociétés modernes et postmodernes, et d'autoproduction des valeurs universelles susceptibles de rendre possibles les nouvelles formes de sociabilité au Congo. Elle constitue un enjeu éthico-politique et lance des défis socio-économiques aux Congolais pour un pays qui a choisi la voie de passage vers le développement », lit-on à la préface.

Il est évident, écrit Auguste Nsonsissa, que les notions et les expressions du genre « désir d'unité », « vivre-ensemble », « être-ensemble », etc., sont souvent objets de controverses, non seulement dans leur logique de conception, mais également dans leur application sur le terrain politique, social, religieux et économique.

Dans le vivre-ensemble, a-t-il ajouté, se trouve posée la question de l'avenir de la société congolaise, de l'environnement, du monde duquel le Congo émerge. La nouvelle République, a-t-il renchéri, doit donc être consciente de ce qu'elle devrait être, en s'efforçant d'articuler le sens de son histoire et l'histoire même du sens; le sens de l'universel sans totalité.

« La radicalité éthique qui est mise en avant au sein de l'ADU, et qui se veut être au principe même du vivre-ensemble au Congo, devrait aider chaque citoyen congolais à trouver une réponse à ce qui le préoccupe au plus haut point ; une réponse possible qui soit digne de l'humanité de l'homme. Car, à force de promouvoir inconsciemment ou non le repli identitaire, tout bascule vers le paradoxe existentiel dont souffrent les sociétés closes en mal de justice distributive, et d'équité », peut-on lire à la préface.