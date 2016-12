La double cérémonie de la commémoration des 186 ans de la mort de Simon Bolivar et de la célébration de la journée de fidélité au commandant Hugo Chavez, s'est déroulée au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville en présence du président de l'Association congolaise d'amitié entre les peuples (Acap), Vital Bala et du directeur du CCR, Sergey Belyaev.

Outre ces deux commémorations, l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo a célébré également l'an 1 du club des apprenants d'espagnol sortis de leur ambassade.

Dans son mot de circonstance, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, madame Norma Borges, a rendu hommage au commandant Hugo Chavez. « Nous sommes réunis ce jour pour rendre un hommage d'amour et de fidélité à un grand homme bien-aimé, non seulement dans notre pays mais aussi au-delà de nos frontières où sa voix a été entendue comme un brave, un courageux, comme un précurseur d'un monde multipolaire, où nous coexisterons sans exception ni distinction de race, nous parlons du commandant Eternel Hugo Chavez Frias.»

Pour Norma Borges, ce jour où, ils célèbrent l'amour de leur commandant, ils ne doivent pas se sentir tristes, mais plutôt garder la tête haute tout en travaillant avec acharnement et montrer au monde que leur commandant ne s'était pas trompé car, il est aujourd'hui un exemple pour de nombreux pays. «Nous continuerons notre lutte dans tous les coins du monde. Nous savons que nous ne sommes pas seuls et le dimanche, nous l'avons démontré avec dignité », a poursuivi l'ambassadeur.

Il s'en suivie ensuite la projection d'un documentaire sur la libération de l'Amérique latine par Simon Bolivar (1783-1830), puis du dépôt de gerbes de fleurs sur leurs effigies.

Que sont Simon Bolivar et Hugo Chavez ?

Simon Bolivar, est né le 24 juillet 1783 à Caracas au Venezuela, et mort le 17 décembre 1830 à Santa Marta en Colombie. Ce général et homme politique vénézuélien a été surnommé le Libertador, pour avoir libéré l'Amérique latine. II est l'une des figures emblématiques, avec l'argentin José de San Martín et le Chilien Bernardo O'Higgins, de l'émancipation des colonies espagnoles d'Amérique du sud dès 1813. Il participa de manière décisive à l'indépendance des actuels Bolivie, Colombie, Équateur, Panama, Pérou et Venezuela. Simon Bolivar a participé aussi à la création de la Grande Colombie, dont il souhaitait qu'elle devînt une grande confédération politique et militaire regroupant l'ensemble de l'Amérique latine, et dont il fut le premier Président.

Hugo Rafael Chávez Frías, quant à lui, est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, dans les Llanos, au sud du Venezuela, et mort le 5 mars 2013 à Caracas. Il était militaire et homme d'état vénézuélien. Élu président de la République bolivarienne du Venezuela le 2 février 1999, il a dirigé le parti politique du Mouvement cinquième République de sa fondation en 1997 jusqu'en 2007, date à laquelle il fonde le parti socialiste unifié du Venezuela (Psuv). Se réclamant du bolivarisme et ayant pour objectif l'établissement du socialisme du XXIe siècle, il met en place un ensemble de réformes, désigné sous le nom de « Révolution bolivarienne », et comprenant la promulgation d'une nouvelle constitution ; une politique de démocratie participative, et la nationalisation des industries clés. Les ressources naturelles du Venezuela lui permettent de financer un ensemble de politiques sociales, et suscite l'enthousiasme d'une partie de la gauche et des nationalistes-révolutionnaires à l'échelle internationale.