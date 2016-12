Cameroun: Crise permanente au pays - Dr Adamou Ndam Njoya appelle au Dialogue national

L'Union Démocratique du Cameroun, l'Udc, à travers l'Ecole Africaine d'Ethique, a réussi Vendredi dernier, 16 Décembre 2016, le pari de l'organisation des 25emes assises des Journées Républicaines de Réflexions et d'Echanges à Foumban dans la citée des arts.

Autour de la table pour débattre des questions d'ordre social, des hommes politiques, membres de la société civile et les médias. L'actualité camerounaise étant marquée ces derniers temps par des débordements, des tensions sociales qui ont cours dans les régions anglophones du pays, le Nord-ouest et le Sud-ouest, il fallait trouver les éléments de réponse à des milliers de préoccupations des citoyens qui n'en peuvent plus de s'interroger sur la question. Mais devant de telles situations, chaque acteur de la société se doit de jouer pleinement et sans complaisance son rôle. Le politique, la société civile et les médias. « Cette rencontre c'est pour répondre à l'actualité que nous vivons dans notre pays qui est un véritable problème d'éthique, qui est un véritable problème politique, un véritable problème de la société civile. Tous ceux qui sont organisés dans différents secteurs d'activités participent au développement de notre pays », Dixit Dr Adamou Ndam Njoya, principal initiateur de ces journées Républicaines

Les thèmes de réflexions choisis pour ces assises traduisent la volonté manifeste pour les responsables de l'Ecole Africaine d'Ethique d'attirer l'attention des uns et des autres sur les missions qui sont les leurs en ces temps de crise. Ainsi, le premier thème de réflexion, à savoir : « société civile et politique » sera développé par Dr Njoya Oumarou, membre du bureau politique de l'Udc et Billy Fotso, président d'une Osc. Le 2e thème : « l'Ethique face aux résistances et aux impératifs de développement pour la qualité de vie et la préservation de la paix en Afrique », exposée par Joseph Itote, journaliste en service à la Crtv et Michel Eclador Pekoua, membre du bureau politique de l'Union des populations du Cameroun (Upc) et président de la section Ouest de ce parti historique du Cameroun, a soulevé un réel problème camerounais aujourd'hui : Ethique et préservation de la paix. Cela s'explique par les comportements que l'on observe aujourd'hui dans la société. L'incivisme a pris une proportion inquiétante. Ce qui met en mal nos valeurs. On se souvient qu'il y a quelques jours à Bamenda, certains citoyens camerounais, au prétexte des revendications, se sont permis de désacraliser les emblèmes de la nation, en mettant du feu sur le tricolore camerounais. Un vrai sacrilège en fait qui traduit du coup l'absence de la morale chez les citoyens