Lorsque la mairie de Kribi 1er saisit les 21 camions de CHEC, pour défaut de paiement de la taxe sur le transport des produits de carrière, il s'en est suivi une levée de boucliers de certaines personnalités à Yaoundé, accusant le maire de Kribi 1er, Yves Martial Madiba, d'avoir bloqué un projet national, et même être l'instigateur de la grève des ouvriers, pour ainsi l'enfoncer auprès du chef de l'Etat. Pourtant, l'action du maire est bel et bien reconnue par la loi camerounaise, articles 108, 109, et 110 de la loi n°2009/019 du 15 Décembre 2009, portant fiscalité locale.

Au cours de cette réunion, le délégué régional du travail du Sud a insisté sur le caractère obligatoire et non négociable des obligations relatives au droit du travail. Au terme des travaux, la société CHEC a été reconnue coupable sur toutes les revendications des ouvriers camerounais; elle sera ainsi soumise aux contraintes de la loi du travail en vigueur au Cameroun.

