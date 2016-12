Maroc: CAN 2017 - Hervé Renard dévoile une liste de 26 joueurs

L'entraîneur français du Maroc n'a pas convoqué l'attaquant Hakim Ziyech (Ajax). Voici la liste. Gardiens: Munir Mohand Mohamedi (Numancia, Espagne), Yassine Bounou (Girona, Espagne), Yassine El Kharroubi (Lokomotiv Plovdiv, Bulgarie). Défenseurs: Medhi Benatia (Juventus Turin, Italie), Manuel Da Costa (Olympiakos, Grèce), Amine Attouchi (Wydad Casablanca), Hamza Mendyl (Lille, France), Fouad Chafik (Dijon, France), Nabil Dirar (AS Monaco, France), Mohamed Nahiri (FUS de Rabat). Milieux: Romain Saïss (Wolverhampton, Angleterre), Youssef Aït Bennasser (AS Nancy, France), Mounir Obbadi (Lille, France), Karim El Ahmadi (Feyenoord Rotterdam, Pays-Bas), Fayçal Fajr (Deportivo La Corogne, Espagne), M'bark Boussoufa (Al Jazira, Émirats arabes unis), Younes Belhanda (OGC Nice, France), Oussama Tannane (AS Saint-Etienne, France), Sofiane Boufal (Southampton, Angleterre), Mehdi Carcela (Granada, Espagne), Nordin Amrabat (Watford, Angleterre), Ismail Haddad (Wydad Casablanca). Attaquants: Rachid Alioui (Nîmes Olympique, France), Youssef El Arabi (Lekhwiya, Qatar), Khalid Boutaib (RC Strasbourg, France), Youssef Ennesyri (Malaga, Espagne).

Copyright © 2016 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.