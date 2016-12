Mauritanie: " La politique du gouvernement dans le domaine des prix des hydrocarbures vient en appui aux franges précaires (ministre du pétrole)

L'Assemblée nationale a consacré sa plénière du mercredi, sous la présidence de M. Khalil Ould Tiyib, son vice-président,aux réponses du ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Ould Abdel Vettah, à une question orale posée par le député Dane Ould Outhmane.

Les prix du pétrole ont enregistré, depuis deux années, une baisse considérable sur les marchés internationaux, conduisant les Etats voisins à procéder à des mesures de révision à la baisse des prix des hydrocarbures, eu égard à leur chute à l'échelle mondiale, a souligné le député, qui a interpellé le ministre sur la présentation des mobiles qui ont empêché le gouvernement mauritanien de faire de même et de baisser les prix des hydrocarbures, afin de permettre au citoyen de faire face à la flambée de ces prix.

" La Mauritanie a été confrontée, au cours des dernières décennies, à des défis multiples dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité " a dit le ministre, précisant que le gouvernement a fait de nombreuses réalisations dans ces domaines au cours des récentes années.

Il a ajouté que les pouvoirs publics sont toujours à pied d'oeuvre pour trouver des solutions aux problèmes restants, animée dans sa démarche par une volonté sincère et une vision éclairée.

" Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires, afin, de sécuriser le marché national des hydrocarbures, avec constance et dans des conditions qui ne cessent de s'améliorer sensiblement, aussi pour ce qui de l'importation de ces produits vitaux qu'en matière de stockage, de transport et de distribution dans les différents points du pays " a poursuivi le ministre.

Et le ministre d'ajouter que le secteur pétrolier, énergétique et minier jouit d'une grande capacité, lui permettant de stocker et de gérer des quantités appréciables pour des périodes, en perpétuelle augmentation, afin de sécuriser ces produits quelques soient les conditions, comme l'illustre clairement la capacité de stockage des différentes installations et sociétés opérant dans le domaine, dont le dépôt de Nouadhibou, d'une capacité de 150.000 m3, du Wharf, de 14.000 m3, de l'aéroport international de 1.000 m3".

" les prix des hydrocarbures n'ont pas enregistré d'augmentation depuis 3 mois " a-t-il affirmé, précisant que ce secteur représente 40% seulement de la consommation nationale et que les conséquences des prix n'ont pas d'impact social, exception faite de l'aspect lié au transport général des personnes et des marchandises " a ajouté le ministre.

" La politique du gouvernement dans le domaine des prix des hydrocarbures évolue suivant une approche globale, garantissant le développement durable et équitable, s'opérant en faveur des franges précaires et sécurisant les bases d'une économie capable de supporter les chocs ", a-t-il dit.

Abordant la question des prix, le ministre a souligné est restée soumises aux principes adoptés par le gouvernement dans sa politique générale ; ce qui impose l'intégration des changements dans le cadre d'un processus global et d'une vision intégrale.

Le ministre a présenté, par ailleurs, des éclaircissement et passé en revue des mesures prises par l'Etat pour garantir l'accès au service de qualité d'une part et la durabilité de l'appui face à des impératifs multiples dictées par la nature des franges précaires bénéficiaires.

" Le rapport 2014 du FMI, relatif à l'appui du secteur de l'énergie a qualifié ce soutien d'inégal et d'injuste, puisque ses principaux bénéficiaires sont issues des communautés aux revenus les plus élevés, en l'occurrence les propriétaires des véhicules et des voitures à haute consommation de carburant " a souligné le ministre.

" L'actuelle situation se caractérise par une baisse considérable des recettes du secteur minier " a-t-il ajouté, affirmant que pour honorer ses engagements en programmes d'investissement, de prise en charge, les recettes récoltées par l'Etat, à travers le maintien des prix des hydrocarbures, demeure la solution la plus saine, la plus logique, la plus juste et la plus acceptée par la société ; du fait qu'elle constitue une répartition de la richesse au profit des populations les plus démunies, a-t-il poursuivi.

" Le gaz butane, considéré comme produit nécessaire, est accessible à tous sans discrimination, sur la base des revenus, sans compter son impact positif environnemental et sa contribution dans la lutte contre la désertification ; qui ont conduit le gouvernement à soutenir et à poursuivre la subvention des prix de ce produit, chiffrée annuellement, de 2010 à 2015 à 53,6 milliards ouguiyas " a-t-il dit.

Il a ajoute que la politique du gouvernement en matière de tarification des hydrocarbures est économiquement justifiée et socialement équilibrée et respect les principes d'équité et de transparence comme elle s'inscrit dans le cadre d'une vision à moyen et long termes.

Le ministre a rappelé le lancement des pouvoirs publics de cette politique, avant la baisse des prix des matières premières ; lui permettant d'alléger le choc et de préserver les programmes sociaux, a-t-il poursuivi.

Le ministre a présenté un exposé détaillé sur les grandes mutations qualitatives enregistrées par le secteur de l'électricité, grâce à l'attention considérable dont il bénéficie de la part de Son Excellence le Président de la République, partant de la restructuration et du développement de l'énergie et de l'électricité jusqu'à l'introduction des productions des énergies pures dans le système énergétique national, qui fait de la Mauritanie, le premier dans le domaine des énergies renouvelables sur le continent.

" La Mauritanie est passée en 6 ans d'une situation de déficit dans le domaine de la production de l'électricité en une situation excédentaire et multiplié par 6 ses capacités dans ce domaine " a dit le ministre, affirmant que les défis restants s'étaient principalement circonscrits dans le renforcement de la maitrise du réseau et du transport de l'électricité.

Au sujet de l'électricité, le ministre a affirmé que le secteur a réalisé des avancées palpables dans le domaine de contrôle des réseaux électriques, à travers le centre national de contrôle, qui permettra de sécuriser la surveillance à distance des unités de productions, du système de transport et de distribution de l'électricité et d'assurer une gestion moderne optimale des systèmes ainsi qu'à engendrer des améliorations concrètes de la qualité et de la durabilité du service " a dit le ministre.

Les députés ont loué les avancées réalisées ces dernières années dans le domaine de l'électricité et appelé au renforcement des lignes électriques entre les wilayas du pays, afin de contribuer à combler le déficit existant.