Sénégal: Plan lance un projet de lutte contre la mortalité maternelle

Les religieux, les sages-femmes et autres acteurs communautaires ont donné leur ferme engagement d'œuvrer au succès de ce projet qui sera déroulé dans les départements de Louga et Kébémer.

Pour sa part, la chargée de programme à Plan Sénégal, Ndèye Aby Ndiaye est largement revenue sur les contours de ce projet développé à la suite de l'appel à propositions des partenaires pour le renforcement de la santé de la mère, des nouveau-nés et des enfants (PRSMNE) du ministère canadien des Affaires étrangéres, du Commerce et du Développement (MAECD maintenant Affaires Mondiales Canada).

Dénommé "Show", le projet doté d'un financement canadien sera déroulé sur 4 ans et demi dans les régions de Dakar, Kaolack, Louga, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor et Sédhiou.

