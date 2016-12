Sénégal: Yaya Abdou Kane prévoit une nouvelle stratégie de développement postal

Le directeur des Télécommunications, Modou Mamoune Ngom a, lui, ébauché quelques aspects prioritaires de la LPSD sur 5 ans, notamment dans le développement des infrastructures, des télécommunications, dans l'actualisation du cadre juridique du secteur et dans le développement des applications et contenus utiles aux populations.

Pour Mayacine Camara, coordonnateur de la Direction de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, "la LPSD est une déclinaison opérationnelle du Plan Sénégal émergent".

Concernant les télécommunications et les TIC, "l'élaboration et la mise en œuvre de la LPSD vont essentiellement reposer sur le document +Sénégal numérique 2025+ qui vient d'être validé avec succès" a soutenu M. Kane.

"Tout d'abord, l'environnement postal connaît, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, une dynamique concurrentielle soutenue avec la présence de 14 opérateurs privés titulaires de licence qui souhaitent de plus en plus disposer d'espaces économiques" a expliqué le ministre.

