Congo-Kinshasa: Reprise d'activités après deux jours de paralysie à Matadi et Boma

A la suite des échauffourées signalées lundi à Matadi et Boma, où la population a manifesté pour exiger le départ du président Joseph Kabila dont le second et dernier mandat constitutionnel a expiré le 19 décembre à minuit, la société civile a avancé le bilan de 13 morts contre celui de 5 communiqué par les autorités. Quelques magasins ont été également pillés.

Les agences de transport et la circulation des voitures taxis Matadi ont aussi ouvert ainsi que les deux ports de Matadi et de Boma.

Le calme est revenu jeudi 22 décembre à Matadi et de Boma, après des échauffourées en début de semaine entre les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) et les manifestants dans différents quartiers de ces deux villes du Kongo-Central.

