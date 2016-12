Sénégal: Atelier de mise en œuvre du code ISPS du pad - Les acteurs sensibilisés sur l'importance de la sûreté portuaire

Le Port autonome de Dakar a initié hier, mercredi 21 décembre, un atelier de sensibilisation sur la mise en œuvre du code Isps au Pad. Selon le directeur général du Port, Cheikh Kanté, cette rencontre permettra de sensibiliser davantage les acteurs sur l'importance de la sureté portuaire.

Pour le renforcement de la sureté et de la sécurité du Port, le Port autonome de Dakar a organisé hier, mercredi 21 décembre, un séminaire sur la mise en œuvre du code Isps. Le Docteur Cheikh Kanté trouve que la position géographique privilégiée du port de Dakar, qui est un poumon de notre économie, l'expose à des risques en matière de sécurité de sureté, de protection de l'environnement tels les accidents, les catastrophes, les pollutions entre autres.

Selon lui, l'objectif principal du code Isps, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2004, est d'établir un cadre de coopération entre les gouvernements contractants, les organismes publics, les administrations locales, les secteurs maritimes et portuaires pour détecter les menaces contre la sureté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sureté qui menacent les navires et les installations portuaires utilisées dans le commerce international.

«Le décret 2015 réglementant la sureté des navires et des installations portuaires a été signé par le Président de la République pour renforcer les mesures de sureté applicables dans les installations portuaires sénégalaises accueillant les navires de passagers et les navires de charges supérieures à 500 tonneaux», a rappelé le directeur général du Pad.

Considérant la sécurité comme une variable essentielle dans la gestion de l'outil portuaire, le Port autonome de Dakar a signé le 12 juin 2014 un contrat d'assistance technique et de représentation avec le groupe G3s. Selon Cheikh Kanté, ce partenariat a permis entre autres la mise en œuvre d'un centre opérationnel polyvalent doté de moyens modernes de prévention et de gestion des crises, la mise en œuvre d'un service vidéo surveillance, l'utilisation de scanner pour le contrôle des badges et de portiques des détections métaux au niveau de la gare maritime de Dakar.

«Tous ces efforts ont été reconnus par les officiers de la garde cote américaine qui ont déclaré le port de Dakar comme le port leader en matière de sureté sur la cote Ouest africaine», se réjouit-il.