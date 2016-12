Sénégal: Kaolack - Filière des entreprises de mil / Plus de 6000 producteurs promus aux crédits d'ici l'année prochaine

L'accès aux crédits est un facteur très encombrant pour le développement du programme attribué à la filière mil. Même si aujourd'hui beaucoup d'avancées ont été notées dans la production du mil et sa transformation, il n'en demeure pas moins que certains partenaires en activité dans la filière mil accélèrent leur plan stratégique pour offrir aux paysans les moyens d'investissement.

C'est fort de cette démarche que l'organisation Catholic Relief Services (CRS), en partenariat avec le Projet américain des services des entreprises de mil (PSEM) de Coperative League Usa, sa tutelle, et certains services financiers de la place ont terminé hier, mardi 20 décembre à Kaolack, un atelier dit de stratégies d'accès aux financements.

La rencontre vise surtout à trouver tout un canevas de stratégies permettant à un effectif de 15.000 producteurs indirects et 6500 producteurs directs d'avoir un accès facile dans les institutions financières et de pouvoir financer leurs demandes en matériel agricoles, intrants et autres. Contrairement aux systèmes de financements classiques où l'on parlait souvent de financement de campagne, ce nouveau système sera ouvert aux producteurs pendant tout le temps, offrira en intégralité la somme demandée.

Toutefois, dans les prérogatives, l'objectif visé dans cet atelier est de susciter un partenariat durable entre les producteurs en activité dans les entreprises de mil, commerçants et transformateurs et les services et systèmes financiers intervenant dans la chaîne de valeur. Dans les débats, des réflexions ont été poussées vers diverses thématiques: la définition des opportunités des entreprises pour disposer et développer un plan d'épargne durable, des produits financiers pouvant répondre aux besoins dans les entreprises et aussi les institutions et promoteurs disponibles pour promouvoir et valoriser la chaîne de valeur mil.