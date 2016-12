Afrique: Nba Academy Africa - La Nba et Seed Project annoncent la création d'une académie africaine au Sénégal

La NBA Academy Africa a procédé hier, mercredi 21 décembre, à Dakar au lancement de leurs activités dans la détection et la formation de futures élites du basket africain. La rencontre présidée par Amadou Gallo Fall, vice-président de la NBA en Afrique chargé du développement avec la présence de l'ensemble de ses collaborateurs de NBA Academy Africa, a été mise à profit pour annoncer la création d'une académie africaine au Sénégal qui va regrouper les meilleurs jeunes talents, garçons et filles d'Afrique choisis dans les pays africains.

Ce sera dans le cadre d'un partenariat entre la NBA (National Basketball Association) et SEED Projet (Sport pour l'Éducation économique et développement).

Dans le cadre de son sixième programme de développement, la ligue nord américaine de basket (NBA), va ouvrir pour la première fois, une académie en Afrique dont les services seront mis en place en 2017. En effet, il s'agit de regrouper les meilleurs jeunes talents, garçons et filles d'Afrique choisis dans les pays africains. C'est la Nba qui se chargera, en collaboration avec les fédérations africaines, d'identifier la première promotion qui sera composée de 12 meilleurs jeunes. En intégrant l'académie, ces jeunes basketteurs vont bénéficier d'une bourse de la NBA et vont subir en même temps des programmes d'entrainement en plus de leurs programmes académiques.

«Notre souci de l'excellence se traduit ici par le choix de nous concentrer sur l'élite jeune, afin de leur permettre de devenir encore meilleur", a déclaré Amadou Gallo Fall, vice-président de la Nba en Afrique chargé du développement lors du lancement du projet. Selon lui, l'idée est de donner aux jeunes africains une trajectoire leur permettant d'atteindre le plus haut niveau.

« Le focus sera mis sur les jeunes talents qui émergent comme ce qui se passe un peu partout dans le monde», souligne-t-il précisant qu'il existe pour le moment, six académies dont 3 en Chine, une en Inde et au Sénégal. Le siège international se trouve en Australie. « Nous voulons aider les jeunes talents partout où ils se trouvent dans le monde pour qu'ils puissent avoir l'opportunité et une bonne éducation. Pour atteindre notre objectif, dont la mission est de rendre riche le basket africain, il sera installé dans chaque région un réseau pour organiser des petits camps afin de détecter les jeunes talents », poursuit M. Fall.

Pour sa part, Mohamed Niang, directeur exécutif de Seed s'est félicité de ce partenariat qui, à son avis, va « permettre de franchir une étape. SEED Project est ravi de s'associer à la NBA et de contribuer à développer le talent des jeunes africains. Notre organisation à une tradition d'excellence avec des élèves-athlètes qui ont pu se hisser au plus niveau», soutient-il, avant d'afficher sa fierté devant cette opportunité qui lui a été offerte de travailler aux côté de la NBA.

«Ce qui permet de continuer à utiliser le basket-ball comme un vecteur d'inspiration, de motivation et d'appui au développement holistique des jeunes. Nous sommes dans le cadre de nouveau partenariat continental qui va permettre de mieux encadrer les jeunes », s'est félicité le directeur de Seed, relevant que son académie a déjà formé 350 coachs et 2000 jeunes. Pour sa part Roland Houston, directeur technique au niveau de la Nba, d'ajouter que cette mission consiste à, «aider les jeunes garçons et filles africains parce que il y a du talent partout en Afrique. Nous avons de hautes qualités pour les accompagner et l'approche sera holistique. Et les meilleurs talents qui vont émerger seront amenés en Australie pour continuer leur formation. En revanche, ce qui ne seront pas assez performants, bénéficieront d'un plan suivi dans leurs études qui sera accompagné par des bourses offertes par l'académie».